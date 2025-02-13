Китай предложил провести встречу Путина и Трампа в КНР

Китай направил в США предложение о проведении личной встречи лидеров России и Соединенных Штатов на территории КНР. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По словам людей в Пекине и Вашингтоне, знакомых с этим вопросом, китайские официальные лица в последние недели через посредников направили команде Трампа предложение о проведении саммита между двумя лидерами (России и США — прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Пекин стремится содействовать миротворческим усилиям после возможного перемирия.

Как пишет WSJ, это предложение было встречено скептически в США и Европе на фоне глубокой обеспокоенности по поводу «все более тесных связей между Пекином и Москвой».

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Ранее была раскрыта стратегия Трампа в отношении России.