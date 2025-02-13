Правозащитник Ионов попросил Трампа прекратить его уголовное дело

Правозащитник Александр Ионов написал президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой прекратить его уголовное преследование. Об этом пишет ТАСС.

«Возможно, на фоне текущих событий американский глава рассмотрит его и прекратит дело, тем более что косвенно предыдущие заседания суда подтвердили мою непричастность к тому, в чем меня обвиняют», — сказал Ионов.

Недавно стало известно, что Федеральный окружной суд города Тампа (Флорида) не нашел следов вмешательства Ионова в американские выборы.

В апреле 2023 года Минюст США, Генпрокуратура и ФБР предъявили Александру Ионову обвинения во вмешательстве во внутренние дела США, распространении пророссийской пропаганды и сеянии «раздора» в качестве незарегистрированного агента влияния. За информацию о его нахождении назначено вознаграждение в размере 10 млн долларов.

Недавно Госдепартамент США подтвердил освобождение россиянина Александра Винника из американской тюрьмы.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, в тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

Ранее адвокат раскрыл место нахождения освобожденного в США Винника.