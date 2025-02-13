В Госдепе США подтвердили освобождение россиянина Винника

Госдепартамент США подтвердил освобождение россиянина Александра Винника из американской тюрьмы. Об этом сообщил ТАСС его французский адвокат Фредерик Бело.

«Я получил подтверждение от Госдепартамента. Он освобожден», — сказал собеседник агентства.

До этого Бело сообщил, что освобожденный Вашингтоном для передачи Москве Винник 12 февраля собрал свои вещи, затем за ним прибыл американский маршал, чтобы обеспечить трансфер в Россию. Адвокат отметил, что в настоящий момент его клиент находится в особой зоне в ожидании трансфера. Сторона защиты не знает, по какому точно маршруту его направят и через какую страну полетит. Бело добавил, что сейчас он ожидает подтверждения, что его подзащитный находится в самолете и летит в Россию.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Винника, которого американские власти обвиняли в отмывании денег через биржу криптовалют, в скором времени освободят и передадут российской стороне.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, в тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

Ранее мать Винника отреагировала на информацию об освобождении сына.