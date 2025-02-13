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В Госдепе США подтвердили освобождение россиянина Винника

Адвокат Винника получил подтверждение от Госдепа США об освобождении россиянина
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Alexandros Avramidis/Reuters

Госдепартамент США подтвердил освобождение россиянина Александра Винника из американской тюрьмы. Об этом сообщил ТАСС его французский адвокат Фредерик Бело.

«Я получил подтверждение от Госдепартамента. Он освобожден», — сказал собеседник агентства.

До этого Бело сообщил, что освобожденный Вашингтоном для передачи Москве Винник 12 февраля собрал свои вещи, затем за ним прибыл американский маршал, чтобы обеспечить трансфер в Россию. Адвокат отметил, что в настоящий момент его клиент находится в особой зоне в ожидании трансфера. Сторона защиты не знает, по какому точно маршруту его направят и через какую страну полетит. Бело добавил, что сейчас он ожидает подтверждения, что его подзащитный находится в самолете и летит в Россию.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Винника, которого американские власти обвиняли в отмывании денег через биржу криптовалют, в скором времени освободят и передадут российской стороне.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, в тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

Ранее мать Винника отреагировала на информацию об освобождении сына.

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