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Порошенко объявил о своем возвращении на Украину

Порошенко вернулся на Украину, несмотря на то, что «у власти сорвало крышу»
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Kyodo/Reuters

Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил о своем возвращении в страну из-за рубежа, хотя его предупреждали, что у власти «сорвало крышу». Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По словам Порошенко, на днях он вернулся на Украину после заграничной командировки в Варшаву, Берлин, Париж, Вашингтон и Брюссель. Политик подчеркнул, что ему советовали не возвращаться на родину и остаться за рубежом, так как у нынешней украинской власти «сорвало крышу». Однако, заявил Порошенко, он вернулся, потому что должен быть вместе со своей страной.

12 февраля Порошенко заявил, что введение против него санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) является провокацией и преступлением. Ответственным за эти действия Порошенко назвал президента страны Владимира Зеленского. Также экс-президент обвинил его в коррупции в условиях военного времени и в попытке переложить на него ответственность за свои ошибки.

Ранее Порошенко вручили 15 повесток.

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