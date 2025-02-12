Порошенко обвинил Зеленского во введенных против него санкциях

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение против него санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) является провокацией и преступлением. Об этом бывший украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Это не стало для меня новостью. У меня была вся информация о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл одержит победу. Но одержал победу нездоровый», — заявил Порошенко.

Ответственным за эти действия Порошенко назвал Зеленского. Также экс-президент обвинил его в коррупции в условиях военного времени и в попытке переложить на него ответственность за свои ошибки.

Незадолго до этого издание Forbes Ukraine сообщило, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против экс-президента страны Петра Порошенко санкции и обвинил его в госизмене. Причины решения не раскрывались.

Зеленский, комментируя итоги заседания СНБО, заявил, что таким образом власти «защищают государство и восстанавливают справедливость». Также он заявил, что заработанные средства «на продаже Украины» должны быть заблокированы и работать на защиту Украины и ее народа.

Ранее Порошенко вручили 15 повесток.