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Порошенко обвинил Зеленского во введенных против него санкциях

Порошенко обвинил Зеленского в коррупции и попытке переложить ответственность
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Валентин Гладких/Faсebook

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение против него санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) является провокацией и преступлением. Об этом бывший украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Это не стало для меня новостью. У меня была вся информация о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл одержит победу. Но одержал победу нездоровый», — заявил Порошенко.

Ответственным за эти действия Порошенко назвал Зеленского. Также экс-президент обвинил его в коррупции в условиях военного времени и в попытке переложить на него ответственность за свои ошибки.

Незадолго до этого издание Forbes Ukraine сообщило, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против экс-президента страны Петра Порошенко санкции и обвинил его в госизмене. Причины решения не раскрывались.

Зеленский, комментируя итоги заседания СНБО, заявил, что таким образом власти «защищают государство и восстанавливают справедливость». Также он заявил, что заработанные средства «на продаже Украины» должны быть заблокированы и работать на защиту Украины и ее народа.

Ранее Порошенко вручили 15 повесток.

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