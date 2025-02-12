В Грузии обвинили USAID в причастности к попыткам раскачать ситуацию в стране

Агентство США по международному развитию (USAID) вмешивалось в политические процессы Грузии и планировало революционные сценарии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«USAID и в Грузии грубо вмешивалось в политические процессы страны, в частности, в избирательные процессы и еще больше в планирование и осуществление революционных процессов. Все это крайне неприемлемо», — сказал Кобахидзе.

До этого о том, что USAID причастно к подготовке и организации государственных переворотов во многих странах мира, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, агентство способствовало этому за счет финансирования проектов и программ, направленных на обучение этому гражданских активистов, наблюдателей на выборах, журналистов.

Он уточнил, что речь идет об Украине, Грузии, Молдавии, Армении, Киргизии, Кубе, Никарагуа, Венесуэле и ряде других стран. При этом на бывшие страны СССР с этой целью за последние 10 лет USAID потратило более $2 млрд, 52% этой суммы ушло на Украину.

Ранее сообщалось, что Белый дом практически в полном составе уволит сотрудников USAID.