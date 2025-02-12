В США заявили, что не потерпят зависимых отношений с союзниками

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США при президенте Дональде Трампе не будут терпеть отношения с союзниками, поощряющие созависимость. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соединенные Штаты больше не будут терпеть несбалансированные отношения», — поделился Хегсет.

Он также призвал союзников США принимать более активное участие в обеспечении безопасности Европы, отметив, что страны и граждане ЕС должны удвоить усилия для безопасности Европы в области обороны и сдерживания, а также для укрепления трансатлантического альянса.

До этого Хегсет говорил, что Соединенные Штаты не считают вступление Украины в НАТО реалистичным исходом мирного решения конфликта.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил о необходимости продолжения поддержки Украины, чтобы обеспечить ей более выгодные позиции за столом переговоров.

Ранее главком НАТО в Европе назвал Россию главной угрозой для альянса.