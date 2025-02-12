Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о возможном нападении России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова генсека НАТО о том, что Россия проиграет в случае, если соберется напасть на страны альянса.

«Это заявление [генсека НАТО Марка Рютте] говорит не о том, кто проиграет в будущем, а о том, что уже проиграл «украинский проект» Запада», — написала Захарова.

Дипломат отметила, что еще недавно риторика НАТО сводилась к призывам «разгромить Россию на поле боя» и нанести ей стратегическое поражение. Захарова также напомнила о заявлениях Запада о том, что «российская экономика порвана в клочья».

«Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали — списали в утиль», — написала Захарова.

12 февраля Рютте заявил, что результаты нападения России на НАТО «будут катастрофическими» для нее. Он добавил, что серьезно относится к сведениям разведки Дании, согласно которым Россия якобы может атаковать страны НАТО.

До этого разведывательная служба Вооруженных сил Дании заявила, что Россия приблизительно за пять лет может подготовиться к крупномасштабной войне в Европе, в которую США не вмешаются. При этом одновременное ведение РФ боевых действий на Украине и еще где-либо датские разведчики назвали «маловероятным».

Ранее Путин обвинил НАТО в чрезмерных устремлениях.