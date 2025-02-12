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Каладзе ответил на неодобрительные высказывания бывшего одноклубника Шевченко

Политик Каладзе заявил, что не завидует положению Шевченко и Украины
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Александр Имедашвили/РИА Новости

Мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе ответил на неодобрительные высказывания в его адрес от бывшего одноклубника по «Милану», главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. Слова политика цитирует газета «Взгляд».

«Врагу не пожелаешь того положения, в какое попала Украина. Страна истекает кровью, а Шевченко оплакивает ее. <...> Как грузинский мужчина, исходя из наших традиций и культуры, я не буду входить в полемику с оплакивающим Шевченко. Это неприемлемо для меня», — сказал Каладзе.

Накануне Шевченко заявил, что «Каладзе для него не существует».

Футболисты выступали вместе в итальянском клубе на протяжении восьми лет — с 2001 по 2009 год. Вместе они завоевали Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

После завершения профессиональной футбольной карьеры Каладзе ушел в политику. В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии за разгон протестов оппозиции. В санкционный список был включен и Каладзе.

Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола в январе 2024 года. Также он является вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Ранее сборной Грузии предложили сыграть против сборной России в 2025 году.

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