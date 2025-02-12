В Германии продлили контроль на границах на полгода

Власти Германии продлили контроль на границах страны на полгода для предотвращения нелегальной миграции. Об этом в соцсети X сообщил канцлер Олаф Шольц.

«Мы остаемся последовательными в борьбе с нерегулярной миграцией. Сегодня мы снова распорядились продлить на шесть месяцев временный контроль на всех границах Германии и информировали Еврокомиссию», — написал он.

Шольц также добавил, что с момента введения контроля на границе удалось не допустить 47 тыс. случаев нелегального въезда в страну.

В январе парламент Германии отклонил инициативу по ужесточению миграционной политики, предложенную консервативным блоком, состоящим из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

С 16 сентября прошлого года в Германии действует пограничный контроль на всех сухопутных границах. Министр внутренних дел Нэнси Фезер объяснила это необходимостью ограничить нелегальную миграцию и защитить внутреннюю безопасность страны.

Ранее Меркель раскритиковала Мерца за миграционную политику.