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В Германии продлили контроль на границах на полгода

Шольц: власти ФРГ продлили контроль на границах на полгода
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Kerstin Joensson/AP

Власти Германии продлили контроль на границах страны на полгода для предотвращения нелегальной миграции. Об этом в соцсети X сообщил канцлер Олаф Шольц.

«Мы остаемся последовательными в борьбе с нерегулярной миграцией. Сегодня мы снова распорядились продлить на шесть месяцев временный контроль на всех границах Германии и информировали Еврокомиссию», — написал он.

Шольц также добавил, что с момента введения контроля на границе удалось не допустить 47 тыс. случаев нелегального въезда в страну.

В январе парламент Германии отклонил инициативу по ужесточению миграционной политики, предложенную консервативным блоком, состоящим из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

С 16 сентября прошлого года в Германии действует пограничный контроль на всех сухопутных границах. Министр внутренних дел Нэнси Фезер объяснила это необходимостью ограничить нелегальную миграцию и защитить внутреннюю безопасность страны.

Ранее Меркель раскритиковала Мерца за миграционную политику.

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