В Польше сообщили Украине неприятные новости о решении конфликта

Польский депутат Виплер: Киев не пригласят на переговорный процесс по Украине

Вопросы урегулирования конфликта на Украине будут решаться без участия Киева, на переговорный процесс могут также не пригласить и Евросоюз. Такое мнение выразил депутат польского сейма Пшемыслав Виплер, передает RMF FM.

«То, как закончится эта война, будет решаться в значительной степени за пределами Польши, за пределами Украины, может быть, за пределами Европы», — отметил польский политик.

По мнению Виплера, «в значительной степени» вопросы урегулирования конфликта на Украине решат американцы.

Депутат сейма добавил, что Украина «будет разрушена и изранена» в результате конфликта.

До этого Виплер говорил о том, что Польше рано или поздно будет необходимо вернуться к нормализации отношений с Россией. По словам Виплера, все страны «так или иначе» сотрудничают с Россией, поэтому нормализация отношений с Москвой неизбежна.

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