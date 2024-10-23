Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане заявили о нежелании помогать России в обходе санкций

МИД Казахстана: мы не хотим использовать страну для обхода санкций против РФ

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Правительство Казахстана не желает, чтобы территория страны использовалась для обхода санкций, которые ввели против России. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Роман Василенко в интервью польскому информационному агентству РАР.

«Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций», — заявил чиновник.

По словам Василенко, в настоящее время позиция Казахстана «известна и понятна всем», как на Западе, так и в России. Замминистра иностранных дел Казахстана подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для того, чтобы обхода санкций не происходило, поскольку республика «не желает введения вторичных санкций».

Василенко указал, что «в отношениях между Казахстаном и Россией проблем нет», однако есть «разные вопросы», потому что это две соседние страны, чьи отношения «очень разнообразны».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции не работают, потому что значительному количеству компаний Евросоюза удается обходным путем сотрудничать с Россией в области экономики.

Ранее Токаев заявил Шольцу, что Россия непобедима.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами