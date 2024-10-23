В Казахстане заявили о нежелании помогать России в обходе санкций

Правительство Казахстана не желает, чтобы территория страны использовалась для обхода санкций, которые ввели против России. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Роман Василенко в интервью польскому информационному агентству РАР.

«Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций», — заявил чиновник.

По словам Василенко, в настоящее время позиция Казахстана «известна и понятна всем», как на Западе, так и в России. Замминистра иностранных дел Казахстана подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для того, чтобы обхода санкций не происходило, поскольку республика «не желает введения вторичных санкций».

Василенко указал, что «в отношениях между Казахстаном и Россией проблем нет», однако есть «разные вопросы», потому что это две соседние страны, чьи отношения «очень разнообразны».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции не работают, потому что значительному количеству компаний Евросоюза удается обходным путем сотрудничать с Россией в области экономики.

Ранее Токаев заявил Шольцу, что Россия непобедима.