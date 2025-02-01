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Вучич назвал организаторов и цель протестов в Сирии

Вучич заявил, что иностранные разведслужбы пытаются разрушить Сербию
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Eduardo Munoz/Reuters

Иностранные разведывательные службы, пользуясь протестами в стране, пытаются разрушить Сербию изнутри. Об этом заявил президент республики Александар Вучич, передает РИА Новости.

«Проблема не в том, что хотят свергнуть меня, проблема в том, что они хотят разрушить Сербию. И то, что мы видим в последние месяцы - это прямая попытка иностранных разведывательных агентств разрушить нашу страну», — заявил Вучич на выступлении перед гражданами в городе Трстеник.

До этого в МИД РФ заявили, что сведений о возможном участии россиян в демонстрациях в Сербии нет.

28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране. По его словам, протесты и блокады образовательных учреждений и дорог в Сербии были организованы из заграницы. Политик подчеркнул, что было подло умышленно поставить под угрозу Сербию как государство.

На следующий день президент Александр Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового правительства без роспуска парламента и новых выборов будет принято в течение 10 следующих дней после консультаций с партиями.

Ранее в Сербии сообщили о намерении избежать применения силы против протестующих.

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