Посольство РФ опровергло сообщения об отказе Судана размещать базу ВМФ России

Сообщения об отказе Судана размещать пункт материально-технического обеспечения ВМФ России являются ложными. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Судане.

Ранее издание The Moscow Times (признано в РФ иностранным агентом) сообщило, что Хартум якобы отказался от соглашения с Москвой о размещении базы ВМФ России из-за потенциальных санкций со стороны США.

«Все написанное — вранье от первой до последней буквы, соответственно, опускаться до комментариев нет необходимости. Даже приведенные в тексте ссылки либо передернуты по смыслу, либо выводят на несуществующие страницы, либо отправляют нас в далекий 2020 год», — заявили в посольстве.

В июне посол в РФ сообщал, что Судан не отказывается от своих обязательств по строительству базы военно-морского флота России в Красном море, и намеченный проект будет реализован. О том, что власти Судана разрешат российскому флоту построить базу в Красном море, стало известно в феврале 2023 года.

Ранее морская авиация ВМФ России получила собственный флаг.