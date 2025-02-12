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США оптимистично оценивают перспективу урегулирования конфликта на Украине

Госсекретарь Рубио заявил об оптимизме по поводу урегулирования на Украине
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Rod Lamkey/Global Look Press

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что оптимистично настроен в отношении перспективы урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил телеканалу CNN.

Он отметил, что администрация США будет усердно над ним работать.

«Я настроен оптимистично в отношении того, что мы будем работать усерднее, чем работала какая-либо из администраций, чтобы положить этому конец», — сказал Рубио.

Он подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп сделал вопрос урегулирования конфликта на Украине приоритетной задачей, но добиться результата будет непросто.

Рубио отметил, что освобождение российскими властями гражданина США Марка Фогела является «хорошим сигналом о желании сотрудничать».

«Я думаю, что это хороший знак, что русские хотят что-то сделать в этом отношении, и надеюсь, мы сможем исходить из этого в будущем», — добавил дипломат.

Накануне Дональд Трамп заявил, что видит «огромный прогресс» в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил в Белом доме.

Ранее Украину предупредили о катастрофе в случае отказа от условий Трампа.

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