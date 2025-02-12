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Медведчук обвинил британские СМИ в попытке обелить Зеленского

Медведчук: пресса Британии старается обелить Зеленского в интересах Лондона
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Bernadett Szabo/Reuters

В настоящее время британская пресса пытается обелить президента Украины Владимира Зеленского, который представляет интересы Лондона. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке на портале «Смотрим.ру».

«Нелегитимный президент явно выпадает из контекста мирных переговоров по украинскому конфликту, и Лондон, чьи интересы в реальности Зеленский представляет, очень волнуется по этому поводу, стараясь всячески рекламировать своего протеже», — написал политик.

Медведчук добавил, что в своих интервью Зеленский сам себя запутывает и «сдает своих подельников». Тем не менее, по словам главы движения, британские СМИ пытаются представить украинского лидера героем и миротворцем.

10 февраля Медведчук заявил, что Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда были направлены миллиарды долларов, выделенные США для Украины. По его словам, тот факт, что «помощь» изначально являлась коррупционной схемой, был ясен с самого начала ее предоставления.

Ранее Медведев оценил слова Зеленского об обмене территориями с Россией.

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