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Захарова оценила слова Зеленского об обмене территориями

Захарова: к словам Зеленского об обмене территориями нельзя относиться серьезно
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РИА «Новости», коллаж

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что к словам украинского лидера Владимира Зеленского об обмене территориями невозможно относиться серьезно. Дипломат прокомментировала ситуацию в эфире радио Sputnik.

По ее словам, глава соседнего государства часто делает громогласные заявления в ходе своих интервью для тех или иных СМИ. Однако высказывания Зеленского нельзя воспринимать всерьез, в том числе из-за утраты им легитимности.

«Это все имеет иную природу, нежели природа предложений и инициатив, серьезно направленных на выход из украинского тупика, или попытки нащупать точки соприкосновения», — добавила Захарова.

Она выразила уверенность, что Зеленский преследовал лишь одну цель, когда говорил об обмене территориями. Речь идет о попытке продемонстрировать украинским гражданам и западным партнерам «успехи» армии страны в Курской области. Но, как сказала дипломат, в реальности линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском регионе продолжает «сыпаться».

11 февраля Зеленский дал интервью для газеты The Guardian, в ходе которого сообщил о планах обменять оккупированные ВСУ территории Курской области на земли, взятые под контроль российскими войсками. При этом он подчеркнул, что Киев пока не определился, какие именно территории потребует от Москвы.

Ранее в парламенте республики Крым прокомментировали высказывание украинского лидера об обмене землями.

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