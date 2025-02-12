Сийярто заявил, что США пересмотрят враждебные решения по Венгрии

США в скором времени пересмотрят враждебные решения, принятые предыдущей администрацией Белого дома в отношении Венгрии. Об этом РИА Новости сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Глава ведомства отметил, что предыдущая администрация США за время своей работы предприняла ряд решений относительно Венгрии. В частности, Вашингтон расторг с Будапештом соглашение об избежании двойного налогообложения, ограничил для граждан страны въезд в США, а также ввел санкции против главы кабинета венгерского премьер-министра Антала Рогана.

«Мы уже обсуждали с новым руководством США, что мы восстанавливаем эти отношения, и новый госсекретарь (Марко Рубио. — «Газета.Ru») заверил меня, что решения прежней администрации, которые были основаны на мести, будут очень скоро пересмотрены в рамках восстановления наших двусторонних отношений», — сказал Сийярто.

4 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт заключит с Вашингтоном «хорошую сделку», а Брюссель «получит по заслугам». По его словам, решение поможет сохранить экономические отношения между странами.

Ранее Сийярто рассказал об обещании США отменить санкции.