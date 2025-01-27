Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сийярто рассказал об обещании США отменить санкции

Сийярто: госсекретарь США Рубио пообещал отменить санкции против Венгрии
close
Global Look Press

Соединенные Штаты планируют отменить ограничительные меры, введенные против Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Это заявление стало результатом переговоров с новым американским госсекретарем Марко Рубио.

«Мой новый коллега, министр иностранных дел, заверил меня, что мы будем работать над улучшением политических отношений между Венгрией и США, включая отмену ранее введенных мер, которые были приняты в качестве наказания», — написал Сийярто.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена прекратила двустороннее налоговое соглашение с Венгрией и ужесточила правила въезда для граждан этой страны. Эти действия были предприняты в попытке оказать влияние на Будапешт с целью ослабления его отношений с Москвой и Пекином.

17 января Сийярто заявил что Венгрия считает избранного президента США Дональда Трампа политическим союзником премьер-министра Виктора Орбана.

Ране сообщалось, что Венгрия обсудит с США продление санкций ЕС против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами