Сийярто рассказал об обещании США отменить санкции

Соединенные Штаты планируют отменить ограничительные меры, введенные против Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Это заявление стало результатом переговоров с новым американским госсекретарем Марко Рубио.

«Мой новый коллега, министр иностранных дел, заверил меня, что мы будем работать над улучшением политических отношений между Венгрией и США, включая отмену ранее введенных мер, которые были приняты в качестве наказания», — написал Сийярто.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена прекратила двустороннее налоговое соглашение с Венгрией и ужесточила правила въезда для граждан этой страны. Эти действия были предприняты в попытке оказать влияние на Будапешт с целью ослабления его отношений с Москвой и Пекином.

17 января Сийярто заявил что Венгрия считает избранного президента США Дональда Трампа политическим союзником премьер-министра Виктора Орбана.

Ране сообщалось, что Венгрия обсудит с США продление санкций ЕС против России.