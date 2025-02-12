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В Нидерландах заявили, что всегда предупреждали об опасности расширения НАТО

Депутат ван Мейерен: партия FyD говорила о возможном конфликте с РФ из-за НАТО
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Нидерландская партия «Форум за демократию» (FyD) с самого начала предупреждала, что расширение НАТО на восток может спровоцировать конфликт с РФ. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил член парламента Нидерландов от данного политического объединения Гидеон ван Мейерен.

Он обратил внимание, что руководство Североатлантического альянса нарушило данные российским властям обещания. В частности, это касается продвижения военного блока к границе РФ.

«Мы все время предупреждали, что это очень провокационный шаг <…>, и что если НАТО не изменит свою позицию и продолжит провоцировать РФ, то со временем это приведет к войне», — подчеркнул депутат.

Политик добавил, что в 2016 году в его стране состоялся референдум об утверждении Соглашения об ассоциации между Европейским союзом (ЕС) и Украиной. Тогда члены «Форума за демократию» выступили против этого документа, подчеркнул ван Мейерен.

«Большинство голландцев <…> сказали: «Нет, мы этого не хотим». Но власти проигнорировали результаты референдума», — пояснил парламентарий.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, имеющее своей целью углубление интеграции между ними, окончательно вступило в силу в сентябре 2017 года. Условием принятия договора была его ратификация всеми странами — членами регионального содружества.

Ранее в РФ назвали условия для урегулирования украинского конфликта.

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