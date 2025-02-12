Пушков высмеял планы Европы отправить «миротворцев» на Украину

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что тема отправки миротворческого контингента на Украину продвигается «вяло». Так в своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию The New York Times о том, что появление миротворцев на территории республики по окончании конфликта маловероятно.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон регулярно выступает с обещаниями отправить миротворцев на Украину, но боится, в то время как немцы даже не дают таких обещаний. Поляки также отказались отправлять военный контингент на территорию республики, указал сенатор.

«Прибалты настроены, как всегда, решительно: готовы послать французов и немцев. Британия готова, но только если вместе с французами. Италия наблюдает за Трампом и, конечно, никого не пошлет. Швеция со времен Полтавы готовится к войне на своей территории и к защите Гетеборга, чем можно заниматься в полной безопасности. Голландия отправила своего главного вояку в НАТО генсеком и считает, что этим ее участие должно и ограничиться. Бельгия отмалчивается. Чехия хочет, но не может», — написал Пушков.

Он также отметил, что Дания «сооружает собачьи упряжки для защиты Гренландии от Трампа», Испания «тихо сидит» и надеется, что о ней не вспомнят, а Румыния, Болгария, Греция и Финляндия – «как все, то есть никак». Лишь Венгрия и Словакия выступают против, подчеркнул политик.

Ранее Зеленский заявил, что переход ресурсов Украины к России не в интересах США.