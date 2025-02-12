Трамп примет возвращенного из РФ Фогеля в Белом доме

Трамп в ближайшие часы примет в Белом доме возвращенного из России Фогеля

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ближайшие часы примет в Белом доме американца Марка Фогеля, который ранее был осужден в России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на обнародованное расписание главы государства.

Согласно графику американского лидера, встреча политика и Фогеля запланирована на 22:00 по местному времени во вторник (06:00 мск среды) и состоится в комнате для дипломатических приемов Белого дома.

11 февраля специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении Фогеля. Американца освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел Уиткофф.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

Ранее в Белом доме назвали освобождение Фогеля хорошим знаком на пути к завершению украинского конфликта.