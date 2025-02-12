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Google удалила из календаря события, посвященные гендерной и расовой повестке

Из Google Календаря удалили события, посвященные гендерной и расовой повестке
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Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Из Google Календаря удалили события, посвященные гендерной и расовой повестке. Об этом пишет The Guardian.

В частности, из календаря исчезли Месяц афроамериканской истории, который отмечался в феврале, Месяц женской истории и праздники ЛГБТК («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)+. Сохранение этих событий было названо нецелесообразным в связи с откатом политики инклюзивности. Отмечается, что эти праздники были внесены в календарь сотрудниками вручную.

«Мы получили обратную связь о том, что некоторые другие мероприятия и страны не представлены — и поддержание сотен моментов вручную и последовательно во всем мире не было масштабируемым или устойчивым», — заявила представительница компании Мэдисон Кушман Вельд, комментируя изменения в календаре.

До этого сообщалось, что Disney пересматривает свою политику разнообразия и инклюзивности. Также будут внесены изменения в дисклеймеры, которые отображаются перед старыми мультфильмами.

Ранее Пентагон ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью.

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