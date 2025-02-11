Чернышенко посетовал на нехватку молодых учителей

Чернышенко: доля молодых учителей увеличилась всего на 1,5% за пять лет

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время выступления в Государственной думе заявил, что доля молодых учителей до 25 лет увеличилась всего на 1,5% за последние пять лет. Его слова приводит ТАСС.

«Доля молодых учителей в возрасте до 25 лет за последние 5 лет увеличилась всего на 1,5%. На это влияет и снижение демографической нагрузки, и количество детей в классе, и защита учителей, их чести, достоинства, заработных плат, и жилье», — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что важно увеличить приток молодых специалистов.

Также заместитель председателя правительства России заявил, что российские власти работают над моделью нового начального профессионального образования. По словам Чернышенко, новая модель предполагает обучение профессиям, которые являются приоритетными для регионов. Он добавил, что организация образовательного процесса будет проходить на базе колледжей и региональных предприятий.

Ранее Володин рассказал о роли образования в развитии России.