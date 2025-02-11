Папа Римский раскритиковал Трампа за массовую депортацию мигрантов

Папа Римский Франциск раскритиковал миграционную политику нового президента США Дональда Трампа. В послании американским епископам он призвал не поддаваться дискриминационной позиции, передает телеканал ABC News.

Папа Римский заявил, что внимательно следит за тем, что происходит в США.

«Депортация людей, которые во многих случаях покинули родину по причине крайней нищеты, отсутствия безопасности, преследований или серьезного ухудшения окружающей среды, наносит ущерб достоинству многих мужчин и женщин, а также целых семей и ставит их в положение особой уязвимости», — говорится в письме понтифика.

До этого администрация Трампа разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена экс-президентом США Джо Байденом. Она предписывает просителям убежища ждать решения по их делам в Мексике, а не в США.

21 января газета Wall Street Journal писала, что защитники прав иммигрантов подали в суд на Трампа из-за его указа, ограничивающего получение гражданства по праву рождения.

Ранее стало известно, что власти США планируют засыпать тайный туннель между Мексикой и США.