Посол РФ заявил, что санкции Запада не остановят сотрудничество России и Казахстана

Сотрудничество России и Казахстана успешно развивается, санкции Запада не способны его остановить. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ Алексей Бородавкин.

Дипломат напомнил, что товарооборот между двумя странами превысил 2,6 трлн рублей, а за последние 20 лет инвесторы из России вложили более $25 млрд в экономику Казахстана. В то же время казахстанские компании вложили $8,7 млрд в экономику РФ.

В декабре прошлого года зампремьера Казахстана Серик Жумангарин заявил, что страна не намерена поддерживать санкции против России, если они касаются произведенных в республике товаров. По его словам, в противном случае есть риск навредить экономике Казахстана, и это может подорвать собственное производство.

В середине ноября стало известно, что банки Казахстана ужесточили условия платежей для российских компаний. Средний срок проведения платежей вырос на 24% с июля и теперь может достигать двух месяцев. Финансовый директор компании ПЭК Роман Ромашевский объяснил, что причиной стали ужесточенные требования к комплаенсу — банки запрашивают больше документов о компаниях и сделках.

Ранее в Казахстане заявили о нежелании помогать России в обходе санкций.