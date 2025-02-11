Крашенинников заявил о ежедневных нарушениях норм международного права

Нормы международного права нарушают почти ежедневно, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на презентации своей книги «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939-1953)» в Национальном центре «Россия», его слова передает ТАСС.

«‎Я в отличие от многих коллег считаю, что у нас международное право все-таки существует. Другой вопрос, что оно не выполняется и оно подвергается сомнению раз за разом. Примеры мы видим чуть ли не каждый день», — сказал Крашенинников.

Он также высказался на тему СВО и возможных переговоров Украины и России. По его словам, важна воля обеих сторон, в том числе потому, что будет решаться судьба не конкретных территорий, а всего мира, считает глава думского комитета.

Также презентация книги Крашенинникова прошла 4 февраля в Ливадийском дворце в Крыму. Автор называет правовые документы былых времен одними из наиболее достоверных исторических свидетельств. Он подчеркивает, что без анализа нормативных актов Новейшего времени невозможно объективно оценить историческую перспективу. Одним из центральных вопросов книги является тема возмездия, в том числе автор подробно описывает роль Иосифа Сталина в организации Нюрнбергского трибунала.

Мобилизационно-плановую природу советского общества и усиленную милитаризацию государственного управления Крашенинников считает источником устойчивости СССР и победы в Великой Отечественной войне. Глава комитета отмечает в книге, что Сталин сосредоточил в своих руках всю власть, государство управлялось им единолично.

Ранее Матвиенко рассказала о поддержке Россией международного права.