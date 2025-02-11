Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крашенинников заявил о ежедневных нарушениях норм международного права

Крашенинников: международное право нарушают почти ежедневно
close
РИА Новости

Нормы международного права нарушают почти ежедневно, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на презентации своей книги «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939-1953)» в Национальном центре «Россия», его слова передает ТАСС.

«‎Я в отличие от многих коллег считаю, что у нас международное право все-таки существует. Другой вопрос, что оно не выполняется и оно подвергается сомнению раз за разом. Примеры мы видим чуть ли не каждый день», — сказал Крашенинников.

Он также высказался на тему СВО и возможных переговоров Украины и России. По его словам, важна воля обеих сторон, в том числе потому, что будет решаться судьба не конкретных территорий, а всего мира, считает глава думского комитета.

Также презентация книги Крашенинникова прошла 4 февраля в Ливадийском дворце в Крыму. Автор называет правовые документы былых времен одними из наиболее достоверных исторических свидетельств. Он подчеркивает, что без анализа нормативных актов Новейшего времени невозможно объективно оценить историческую перспективу. Одним из центральных вопросов книги является тема возмездия, в том числе автор подробно описывает роль Иосифа Сталина в организации Нюрнбергского трибунала.

Мобилизационно-плановую природу советского общества и усиленную милитаризацию государственного управления Крашенинников считает источником устойчивости СССР и победы в Великой Отечественной войне. Глава комитета отмечает в книге, что Сталин сосредоточил в своих руках всю власть, государство управлялось им единолично.

Ранее Матвиенко рассказала о поддержке Россией международного права.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами