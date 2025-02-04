В Крыму прошла презентация книги депутата Крашенинникова «На пути к сверхдержаве»

В Крыму презентовали книгу об истории СССР в период Второй мировой войны

В Ливадийском дворце в Крыму прошла презентация книги депутата Госдумы, правоведа, доктора юридических наук, профессора Павла Крашенинникова «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира, 1939–1953гг.», посвященной правовым аспектам истории СССР в период Второй мировой войны и послевоенного устройства мира. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Автор книги называет правовые документы былых времен одними из наиболее достоверных исторических свидетельств.

Он подчеркивает, что без анализа нормативных актов Новейшего времени невозможно объективно оценить историческую перспективу.

Одним из центральных вопросов книги является тема возмездия, где автор подробно описывает роль Иосифа Сталина в организации Нюрнбергского трибунала.

Мобилизационно-плановую природу советского общества и усиленную милитаризацию государственного управления Крашенинников считает источником устойчивости СССР и победы в Великой Отечественной войне.

Автор отмечает, что Сталин сосредоточил в своих руках всю власть, государство управлялось им единолично.

Отдельное внимание уделено отношениям с Японией после войны, в частности, вопросу о Курильских островах и Сахалине.

Крашенинников описывает, как после кончины Сталина эти отношения осложнились, а вопрос островов стал предметом внешнеполитических споров. СССР, Польша и Чехословакия отказались подписывать мирный договор с Японией из-за разногласий по суверенитету КНР над Маньчжурией и Тайванем и вопроса о демилитаризации Японии.

Выбор места и времени для презентации книги не случаен — ровно 80 лет назад в Ялте стартовала конференция руководителей стран антигитлеровской коалиции Сталина, Рузвельта и Черчилля, во многом определившая геополитическое устройство послевоенного мира.