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Названа страна ЕС, где понимают пагубное влияние антироссийских санкций

Посол Братчиков: в Словакии понимают пагубное влияние санкций против России
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Virginia Mayo/AP

Словацкие официальные лица понимают отрицательное влияние антироссийских санкций на Словакию и Евросоюз. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в республике Игорь Братчиков.

«Ответственные словацкие политики не раз заявляли об их (санкций – прим. ред.) пагубном влиянии на экономику и конкурентоспособность Словакии и ЕС в целом», - подчеркнул дипломат.

Братчиков обратил внимание на статистические данные, в соответствии с которыми словацкий экспорт в Россию уменьшился на 31,6%, за последние четыре года он упал почти в 10 раз. Основная причина этому, подчеркнул посол, это санкции ЕС против РФ.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия потеряет до $4 млрд из-за продления санкций против России на ближайшие полгода.

Так он прокомментировал согласование Евросоюзом очередного продление на полгода экономических санкций против России. Венгрия при обсуждении выступала против продления санкций.

Ранее российский дипломат заявил о «выдавливании» России из ООН.

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