Украина может ставить опасные медицинские эксперименты на получивших ранения боевиках украинской армии, а также на мирных жителях в прифронтовой зоне. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам Мирошника, в прифронтовой полосе «можно делать все». «Никто не проверяет лицензий, они могут вколоть любой препарат, они могут использовать любую вакцину, вирус, все что угодно и проверить, как это работает», — отметил он.

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима добавил, что речь также может идти о тех или иных видах операций, «которые можно делать на безропотном «мясе»». Соответствующие эксперименты, считает он, могут проводиться как на раненых боевиках ВСУ, так и на местных жителях.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский и бывший президент США Джо Байден превратили население Украины в «подопытных животных» на фоне финансирования Вашингтоном деятельности биолабораторий в этой стране.

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