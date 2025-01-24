Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что конфликта на Украине можно было избежать

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что конфликта на Украине можно было бы избежать, однако этого не случилось из-за деятельности «ряда субъектов». Его слова передает «Европейская Правда».

В ходе общения с журналистами Кобахидзе заявил, что конфликта можно было избежать, но «ряд субъектов сделал все возможное, чтобы способствовать военной агрессии России на Украине».

«К сожалению, произошло то, что произошло, и это повлекло за собой разрушительные последствия для нашей дружественной страны Украины. Конечно, любой войны можно избежать. Войны 2008 года можно было легко избежать, войны на Украине можно было избежать, однако определенные силы, так называемое глубинное государство, глобальная партия войны, сделали все, чтобы война на Украине началась», – сказал Кобахидзе.

Он подчеркнул, что развитие «украинского сценария» в Грузии удалось предотвратить благодаря правящей партии «Грузинская мечта». По его словам, действующая власть не выполнила требований оппозиции, поэтому «не произошло того, что произошло на Украине».

До этого Кобахидзе заявил, что в 2025 году необходимо нанести решающий удар по радикальным силам в Грузии и положить конец «либеральному фашизму».

Ранее премьер Грузии Кобахидзе заявил, что готов к перезагрузке отношений с США после инаугурации Трампа.