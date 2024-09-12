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Лавров заявил, что ядерный терроризм стал главной визитной карточкой Украины

Лавров: ядерный терроризм стал главной визитной карточкой Киева

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МИД РФ/РИА Новости

Ядерный терроризм стал «визитной карточкой» Украины. Об этом на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Главной визитной карточкой Украины стал ядерный терроризм», — подчеркнул он.

Лавров напомнил в этой связи о попытках ударов ВСУ по Ленинградской, Калининской, Курской, Запорожской АЭС.

Те страны, которые желают Украине помочь сохранить ее энергетическое обеспечение, почему-то не видят, что Киев начал действовать на линии боевого соприкосновения по гражданским, а также энергетическим объектам, добавил Лавров.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отмечал, что стремление Украины осуществить ядерный террор на Курской АЭС является «верхним уровнем терроризма». Он также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Москва не вела, не ведет и не будет вести переговоры с террористами.

Ранее в МИД обвинили США в «воспитании» террористов на Украине.

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