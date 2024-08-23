В МИД обвинили США в «воспитании» террористов на Украине

США воспитали Украину, поставили его на террористические рельсы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на молодежном форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.

«США воспитали киевский режим, поставили его сначала на экстремистские, теперь уже просто на террористические рельсы», — сказала дипломат.

По ее словам, Соединенные Штаты готовили почву, «уничтожая украинскую государственность», и все это делалось для того, чтобы использовать Украину в качестве инструмента для нанесения Российской Федерации стратегического поражения.

Захарова подчеркнула, что в трактовке России — это гибридная война, которую ей объявил Запад.

До этого Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотником Курскую атомную электростанцию. Утром 23 августа вблизи станции сбили дрон-камикадзе.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.