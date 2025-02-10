Захарова назвала необъективной оценку Израиля вклада РФ в освобождение заложников

Необъективная оценка послом Израиля в РФ Симоной Гальперин российского вклада в освобождение заложников ХАМАС вызывает удивление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«На таком фоне необъективная оценка посла Симоны Гальперин российского вклада в освобождение заложников, мягко говоря, вызывает удивление. Но оставим это, как говорится, на ее совести», — сказала Захарова.

Гальперин заявляла, что результаты, которых удалось добиться при освобождении заложников, заставили израильскую сторону пересмотреть свое негативное отношение к взаимодействию России и ХАМАС.

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в рамках соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Первый этап сделки, предусматривающий освобождение 33 израильских заложников в обмен на около тысячи палестинцев за 42 дня, уже включал два обмена. С начала перемирия значительно увеличились поставки гуманитарной помощи в Газу, а Израиль разрешил жителям возвращаться с юга на север анклава.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что освобожденных заложников ХАМАС доставили в Израиль.