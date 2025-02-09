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Трюдо объяснил, зачем Трампу Канада

Трюдо: Трамп хочет поглотить Канаду из-за полезных ископаемых
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Reuters/Shutterstock/FOTODOM

Американский президент Дональд Трамп всерьез планирует присоединить Канаду, это не шутка, а серьезная угроза. Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо на собрании руководителей бизнеса в Торонто, пишет New York Times со ссылкой на источники.

«Я полагаю, что администрация Трампа не только знает, сколько у нас важных полезных ископаемых, но, возможно, именно поэтому они продолжают говорить о том, чтобы поглотить нас и сделать 51-м штатом», — заявил премьер Канады.

Глава канадского правительства добавил, что власти США «прекрасно осведомлены» об имеющихся в Канаде залежах полезных ископаемых и хотят ими воспользоваться. По мнению Трюдо, Вашингтон видит в присоединении территории соседнего государства «один из самых простых способов сделать это».

Также глава канадского правительства подчеркнул, что Трамп не шутит, угроза аннексии Канады «вполне реальна».

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам американского лидера, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления главы Белого дома остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.

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