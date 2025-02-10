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В Совфеде отказались считать «подарками» Путину ряд решений Трампа

Сенатор Джабаров заявил, что Трамп не делал подарков Путину своими решениями
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Susan Walsh/AP

Президент США Дональд Трамп не делал российскому коллеге «подарков» своими решениями. Об этом в беседе с News.ru заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя публикацию еженедельника Newsweek о якобы «подарках» Трампа президенту России.

В материале речь шла о санкциях против Международного уголовного суда, расформировании специальной группы KleptoCapture по разработке санкций и прекращении действия инициатив, направленных на борьбу со «скрытыми кампаниями влияния со стороны России».

«Я не стал бы считать это подарками. <…> Я думаю, что Трамп больше для себя старается. Он не из тех людей, которые будут делать кому-то подарки. Значит, что-то где-то его не устраивает, и он считает ненужным тратить деньги на те вещи, которые не дают никаких результатов и выгоды», — сказал Джабаров.

Парламентарий подчеркнул, что Россия сама создает себе преимущества, а не ждет подарков от третьих стран. Речь идет о победах на полях сражений и устойчивом росте экономики, уточнил он.

Ранее американцы оценили первые недели президентства Трампа.

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