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Американцы оценили первые недели президентства Трампа

CBS: большинство американцев считают, что Трамп справляется с работой на посту
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Leah Millis/Reuters

Большинство опрошенных американцев считают, что президент США Дональд Трамп справляется со своей работой на этой должности. Это следует из опроса телеканала CBS совместно с YouGov.

53% респондентов заявили, что когда речь заходит о «способе Дональда Трампа справляться со своей работой на посту президента», они поддерживают его. 47% участников опроса считают действия Трампа на посту главы государства неверными.

58% опрошенных американцев также назвали Трампа «эффективным», в то время как 24% сказали обратное. 55% респондентов сочли президента «компетентным», 45% придерживаются обратной точки зрения.

Дональд Трамп за первые три недели у власти обновил рекорд по числу принятых указов и отмене указов прошлых администраций в первые 100 дней президентства. Трамп подписал уже 54 указа, что больше, чем у любого другого президента за первые 100 дней у руля Белого дома со времен экс-президента Гарри Трумэна, который руководил США с 1945 по 1953 год.

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