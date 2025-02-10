Президент Литвы Науседа попрощался с Россией

Науседа попрощался с Россией и Лениным после отключения Литвы от БРЭЛЛ

Президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным (Ульяновым) во время выхода страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«До свидания, Россия, до свидания, Ленин», — сказал Науседа, окруженный европейскими политиками.

Президент также подтвердил завершение процесса выхода Литвы из БРЭЛЛ.

8 февраля энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ. Сейчас в регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская.

Латвия, Литва и Эстония входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией. Балтийские страны договорились покинуть систему в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза состоялось 9 февраля.

Ранее в МИД РФ назвали отключение стран Прибалтики от БРЭЛЛ их уничтожением.