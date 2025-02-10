Запад отправляет Украине отравляющие вещества и запрещенные вооружения, которые затем применяются ВСУ. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

Он заявил о «складывающемся впечатлении» того, что арсеналы стран НАТО выметаются, поскольку на Украине «применять можно все». Речь идет в том числе о запрещенных вооружениях, указал посол.

Мирошник считает, что Украина используется как место для утилизации боеприпасов с отравляющими веществами, которые поставляются в ВСУ. Украинские военные используют все, что им попадается, считая, что не столкнутся с последствиями, указал дипломат.

14 января дипломат заявил, что российские власти выявляют новые факты применения Украиной отравляющих веществ. Мирошник отметил, что кроме выявления случаев использования подобных компонентов, разыскиваются места их изготовления и хранения.

Ранее в МИД России заявили о наличии доказательств применения ВСУ белого фосфора.