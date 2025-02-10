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Посол Украины обратился к немецким партиям перед выборами по поводу России

Посол Украины в ФРГ Макеев: немецкие партии недооценивают угрозу от России
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ukrinform.net

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что немецкие партии якобы недооценивают угрозу со стороны России во время избирательной кампании. Его слова приводит телеканал n-tv.

«Кроме демократических партий, баллотируются также две антидемократические партии, которые во многом представляют российские, а не немецкие и европейские интересы», – сказал Макеев, имея в виду «Альтернативу для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт».

Представитель Украины раскритиковал недооценку партиями якобы угрозу со стороны России во время избирательной кампании. Он считает, что Россия «уже ведет войну против Европы и, прежде всего, против Германии».

В связи с этим он призвал поддерживать Украину как можно сильнее и не ограничивать помощь какими-либо рамками.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкие власти активно раскручивают тему «вмешательства» Москвы в выборы в Бундестаг. По ее словам, немецкие спецслужбы готовятся к «круговой обороне» от «агентов влияния России».

Ранее в парламенте Германии обострились споры вокруг поддержки Украины.

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