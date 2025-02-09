Трамп обновил рекорд по числу принятых указов за первые 100 дней президентства

Президент США Дональд Трамп за первые три недели у власти обновил рекорд по числу принятых указов и отмене указов прошлых администраций в первые 100 дней президентства. Об этом сообщает ABC News.

«С момента своей инаугурации 20 января Трамп подписал рекордное количество указов, которые уже начали перекраивать американские приоритеты внутри страны и за рубежом», — говорится в сообщении.

Трамп подписал уже 54 указа, что больше, чем у любого другого президента за первые 100 дней у руля Белого дома со времен экс-президента Гарри Трумэна, который руководил США с 1945 по 1953 год.

До этого Трамп лишил своего предшественника Джо Байдена доступа к секретным документам из-за его «плохой памяти». Оба американских президента столкнулись с обвинениями в ненадлежащем хранении секретных документов во время президентского срока Байдена — сам экс-президент стал фигурантом разбирательства, когда в 2023 году секретные документы были обнаружены в гараже дома Байдена в Уилмингтоне.

Ранее Трамп подписал указ о признании двух неизменных полов.