В МИД рассказали, что в Германии раскручивают тему российского «вмешательства»

МИД РФ: в ФРГ активно раскручивают тему «вмешательства» в выборы в бундестаг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что немецкие власти активно раскручивают тему «вмешательства» Москвы в выборы в Бундестаг.

Она отметила, что федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер «спешила сделать громкое заявление о непременном вмешательстве России в немецкие парламентские выборы».

«Она буквально дала старт очередной кампании по запугиванию электората мнимой российской угрозой, там эта тема раскручивается властями Германии», — заявила Захарова.

По ее словам, немецкие спецслужбы готовятся к «круговой обороне» от «агентов влияния России».

До этого сообщалось, что ряд политиков, занимающих руководящие позиции в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), включая сопредседателя объединения Ларса Клингбайля, выступали против повторного выдвижения Олафа Шольца на пост канцлера.

Ранее в парламенте Германии обострились споры вокруг поддержки Украины.