В МИД заявили, что Россия готова к вызовам в Приднестровье

Российская Федерация готова к вызовам на территории Приднестровья. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в беседе с РИА Новости.

«Все будет зависеть от того, каковы будут провокации и вызовы в адрес российских граждан и военных на левобережье Днестра», — отметил он.

Галузин подчеркнул, что РФ «готова к любому развитию ситуации».

Кроме того, Галузин раскритиковал заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана, связавшего разрешение газового кризиса с выводом российского контингента из Приднестровья. Дипломат подчеркнул, что такая позиция Кишинева не имеет оснований и направлена на давление в приднестровском вопросе. Он напомнил, что российские миротворцы более 30 лет обеспечивают стабильность в регионе в рамках согласованной с Молдавией и Приднестровьем миссии.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

Ранее в МИД пообещали защитить россиян в Приднестровье.