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В Японии прокуратура требует 15 лет для совершившего покушение на премьер-министра

Прокуратура Японии требует 15 лет для совершившего покушение на премьера Кисиду
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Японская прокуратура запросила 15 лет лишения свободы для Рюдзи Кимуры, который весной 2023 года попытался атаковать действующего на тот момент премьер-министра Фумио Кисиду. Об этом сообщает японское общественное телевидение.

Защита Кимуры утверждает, что он не намеревался ликвидировать премьера, хотя признает, что нападение было преднамеренным.

5 апреля 2023 года в Вакаяме, перед выступлением Кисиды, 25-летний Кимура бросил в него предмет цилиндрической формы, напоминающий запаянный кусок стальной трубы, который взорвался. Благодаря действиям охраны премьер-министр остался невредим, однако один полицейский получил травму. Нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности.

15 апреля, после того, как Кисида закончил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в Вакаяме, а затем должен был выступать публично, произошел взрыв.

Как сообщалось, 24-летний Рюдзи Кимура бросил предмет, похожий на сигнальную ракету, который взорвался. Мужчину задержала полиция.

По информации агентства Kyodo, премьер не пострадал и сразу после происшествия уехал на машине в штаб-квартиру полиции префектуры Вакаяма. Позднее Кисида заявил, что нельзя допустить, чтобы этот инцидент нарушил избирательный процесс и выборы нужно продолжать.

Ранее японский премьер заявил о настрое на мирный договор с Россией.

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