В Японии прокуратура требует 15 лет для совершившего покушение на премьер-министра

Прокуратура Японии требует 15 лет для совершившего покушение на премьера Кисиду

Японская прокуратура запросила 15 лет лишения свободы для Рюдзи Кимуры, который весной 2023 года попытался атаковать действующего на тот момент премьер-министра Фумио Кисиду. Об этом сообщает японское общественное телевидение.

Защита Кимуры утверждает, что он не намеревался ликвидировать премьера, хотя признает, что нападение было преднамеренным.

5 апреля 2023 года в Вакаяме, перед выступлением Кисиды, 25-летний Кимура бросил в него предмет цилиндрической формы, напоминающий запаянный кусок стальной трубы, который взорвался. Благодаря действиям охраны премьер-министр остался невредим, однако один полицейский получил травму. Нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности.

15 апреля, после того, как Кисида закончил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в Вакаяме, а затем должен был выступать публично, произошел взрыв.

Как сообщалось, 24-летний Рюдзи Кимура бросил предмет, похожий на сигнальную ракету, который взорвался. Мужчину задержала полиция.

По информации агентства Kyodo, премьер не пострадал и сразу после происшествия уехал на машине в штаб-квартиру полиции префектуры Вакаяма. Позднее Кисида заявил, что нельзя допустить, чтобы этот инцидент нарушил избирательный процесс и выборы нужно продолжать.

Ранее японский премьер заявил о настрое на мирный договор с Россией.