Японский премьер заявил о настрое на мирный договор с Россией

Правительство Японии привержено политике заключения мирного договора с Россией. Об этом заявил японский премьер-министр Сигэру Исиба в своем видеообращении, показанном на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий», передает ТАСС.

Он назвал прискорбным тот факт, что территориальный вопрос между странами не решен и договор не заключен даже спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны.

«Правительство привержено решению проблемы принадлежности четырех северных островов и заключению мирного договора», — сказал Исиба, отметив, что отношения между Японией и Россией по-прежнему тяжелые из-за российской военной операции на Украине.

До этого замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Япония после начала украинского конфликта встала на путь последовательного демонтажа российско-японских отношений.

По его словам, в таких условиях российская сторона не видит возможности для возобновления переговоров о заключении документа, который стал бы базой для добрососедских отношений.

Ранее премьер Японии заявил о намерении решить территориальную проблему с РФ.