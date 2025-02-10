В США предрекли схватку Трампа и Маска

Президент США Дональд Трамп может развернуть борьбу против главы правительственного департамента эффективности госуправления (DOGE), миллиардера Илона Маска. Об этом заявил соучредитель американского комитета политических действий Lincoln Project Рик Уилсон в беседе с газетой The Guardian.

«В конце концов они столкнутся. Когда Трамп увидит, что Илон наносит ему политический ущерб, он в горячую минуту перережет шнур. Это даже не займет и пяти ударов сердца. Как только он увидит, что Илон тянет его вниз в опросах — а Илон стал невероятно непопулярен за последние несколько недель — у Илона наступит тяжелый момент», — отметил он.

Guardian подчеркивает, что состояние Маска в $426 млрд «затмевает богатство президента», и он обладает огромной властью и влиянием через социальную сеть X.

Консервативный писатель и телеведущий Чарли Сайкс обратил внимание на то, что Трамп «застрял с Илоном Маском».

«У Илона Маска теперь есть своя собственная база власти. У него есть свой собственный культ личности. Наступит момент, когда эти эго столкнутся» — добавил Сайкс.

7 февраля журнал Time опубликовал обложку выпуска с изображением предпринимателя Илона Маска, сидящего за столом президента США в Белом доме. Издание подчеркнуло, что ни одно частное лицо до сих пор не обладало такой властью над аппаратом американского правительства.

Ранее Маск признался в мужской любви к Трампу.