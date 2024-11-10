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БАПОР обвинил Израиль в использовании голода в секторе Газа в качестве оружия

БАПОР: Израиль использует голод в качестве оружия против палестинцев

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Tsafrir Abayov/AP

На севере сектора Газа вероятно наступление голода. Об этом утверждается в заявлении генерального комиссара Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини, размещенном в социальной сети X.

«Израиль использует голод в качестве оружия», — считает Лаззарини.

Он отметил, что Израиль «лишает население в Газе самого необходимого, в том числе пищи». По словам Лаззарини, помощи, который поступает в сектор Газа, а это чуть более 30 грузовиков ежедневно, недостаточно, так как составляет всего около 6% потребностей палестинцев.

В БАПОР призвали к оперативным мерам, к проявлению «политической воли» для увеличения потока гуманитарных и коммерческих поставок», а также к «политическим решениям».

В начале ноября госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом призвал значительно увеличить гуманитарную помощь в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что США проверяют Израиль на нарушения прав человека.

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