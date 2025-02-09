USAID заподозрили в финансировании будущего лидера «Аль-Каиды»

Канадская журналистка Кэтрин Херридж в социальной сети X обратила внимание на фотографию платежной ведомости, согласно которой Агентство США по международному развитию (USAID) полностью оплатило обучение в колледже будущего лидера «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Анвара аль-Авлаки.

«Похоже, USAID поддержало обучение в колледже Анвара Аулаки (Авлаки), который позже стал высокопоставленным террористом Аль-Каиды», — прокомментировала она снимок, опубликованный другой журналисткой Памелой Браун.

Мужчина подозревался американскими спецслужбами в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, а также к ряду атак во второй половине 2000-х годов. Террорист был ликвидирован 30 сентября 2011 года в Йемене в результате удара беспилотника Соединенных Штатов.

На этой неделе сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне.

В начале февраля американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке».

Ранее в США обнародовали перечень «нелепых трат» USAID.