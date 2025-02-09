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В МИД РФ рассказали, чем для Запада обернулась поддержка Украины

Захарова: западные страны получили от помощи Киеву только разрушенную экономику
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Западные партнеры Украины ничего не получили от ее поддержки, кроме нарушения логистических цепочек и разрушенной экономики ряда крупнейших стран в Европейском союзе (ЕС). Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, Вашингтон и его союзники хотели получить некую выгоду от помощи Киеву. Однако им не удалось добиться желаемого.

«Кроме уничтожения самой Украины руками <...> киевского режима, собственно говоря, [западные державы] не получили ничего из искомого. Ну, если не брать разрушенную экономику некоторых <...> ведущих стран ЕС, разрушенные логистические мировые цепочки», — отметила Захарова.

Также она добавила, что поддержка Киева со стороны западных государств нанесла удар по мировому развитию.

Как сказала представитель МИД РФ, политикам в США и союзных им странах пора сознаться в причинении ущерба международному сообществу. В том числе потому, что экономические показатели говорят сами за себя.

«Они, я думаю, прочувствовали, что такое жить без ресурсов, которые поставляла РФ и делала [это] на взаимовыгодной основе, стабильно снабжая ЕС возможностью и для экономического роста, и для реализации намеченных планов промышленности, <...> здравоохранения и так далее», — подытожила дипломат.

4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предкризисным текущее состояние экономики в европейских странах. Он пояснил, что стремление ЕС нарастить военные расходы негативно влияет на население.

Ранее британский аналитик предрек Украине экономические потрясения.

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