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Кандидат в президенты обвинил Зеленского в «неприличных действиях» в отношении Польши

Кандидат в президенты Навроцкий: то, что Зеленский делает с Польшей, – неприлично
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил о неприличных действиях украинского лидера Владимира Зеленского в отношении Варшавы по вопросу событий в Волыни во времена Второй мировой войны. Его слова приводит Польское агентство печати.

По его словам, «то, что делает президент Украины по отношению к Польше, неприлично, потому что мы не можем провести эксгумацию».

«Я с самого начала своего пути в качестве кандидата в президенты заявлял, что для меня неприемлема дискуссия о безусловном принятии Украины в Евросоюз, поскольку страна, которая не дала согласия на эксгумацию и захоронение 120 тысяч поляков <…> не может войти в европейское сообщество», — заявил Навроцкий.

Он добавил, что является поляком и не будет представлять государственную повестку Украины. Политик напомнил, что после начала конфликта Польша помогала украинцам, которых «взяли под свою крышу», а также поставляла Украине военную технику.

«Нам не нужно никому ничего доказывать. Мы как добрые самаритяне, открытые для помощи другим, готовые сотрудничать с различными национальными меньшинствами», — указал Навроцкий.

До этого бывший польский премьер Лешек Миллер заявил, что Украина не стремится наладить отношения с Польшей и на самом деле не хочет решать вопросы событий в Волыни, чего добивается польская сторона, поэтому прорыва в отношениях двух стран не будет.

Ранее в Польше потребовали разорвать связи с Украиной.

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